Девушка, пострадавшая в ДТП с микроавтобусом возле «Империи», скончалась в больнице

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:15:37+03:00

Врачи больше 10 дней боролись за ее жизнь

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В начале февраля в Самаре произошла страшная авария на Московском шоссе. Микроавтобус «Хендай» вылетел с проезжей части, протаранил ограждение и врезался в столб. По предварительно информации, водитель автомобиля мог быть в состоянии алкогольного опьянения. При этом он был в машине не один - на переднем сидении иномарки находилась 35-летняя пассажирка.

– Поступила информация, что пострадавшая скончалась в больнице, выражаем соболезнования родным и близким погибшей, – сообщили активисты «Ночного патруля».

Правоохранительные органы продолжают разбираться в случившемся ДТП. Водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU