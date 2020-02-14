Карантин закончился! В понедельник школьники Самарской области вернутся за парты

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:46:38+03:00

Дети не посещали занятия в школе с 3 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об этом с своем твиттере сообщили представители министерства образования региона

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В понедельник, 17 февраля, в Самарской области снимут карантин в школах. Обучение детей будет осуществляться в штатной форме. При этом всех учеников будут тщательно осматривать на выявление простуды. Однако в некоторых образовательных заведениях все еще могут действовать ограничения.

– Решение о введении карантинных мероприятий при наличии оснований будут приниматься руководителями образовательных организаций, – сообщили представители министерства образования Самарской области в своем твиттере.

Напомним, простудные «каникулы» ввели в регионе с 3 февраля. 7-го числа их продлили до 15 февраля. Ранее сообщалось, что число болеющих горожан достигло 14500 человек, среди которых много детей в возрасте от 7 до 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU