2020-02-11T15:34:43+03:00
Общество

Число простывших в Самарской области за неделю выросло до 14500 человек

Это на 5,29% больше, чем в конце января - начале февраля
Владислав КИРСАНОВ
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Выросло число заболевших и среди детей от 7 до 14 летВыросло число заболевших и среди детей от 7 до 14 летФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ в Самарской области. С 3 по 9 февраля в регионе зарегистрировали 14499 случаев заболевания, 5445 из которых – в Самаре.

– По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе выросла на 5,29%, – говорится в сообщении ведомства.

Так, в Самарской области превышено пороговое значение на 6,03%, а в возрастной группе от 7 до 14 лет – на 4,02%. Роспотребнадзор напомнил, что ОРВИ, грипп, а также коронавирус – это заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем и вызываются различными вирусами. Заболевших призывают незамедлительно обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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