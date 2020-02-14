2020-02-14T15:44:41+03:00
Общество

В Самаре «обезопасили» проблемный перекресток Масленникова–Подшипниковая

На установленных светофорах появилась выделенная фаза для поворота
Владислав КИРСАНОВ
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Во время левого поворота, основной сектор будет красным ФОТО: «Дорсигнал»Во время левого поворота, основной сектор будет красным ФОТО: «Дорсигнал»
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Специалисты «Дорсигнала» отчитались об изменениях движения на перекрестке проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой в Самаре. Напомним, на этом участке дороги постоянно случались ДТП, жители города попросили принять меры, чтобы обеспечить безопасность.

– Теперь на установленных там светофорах появилась выделенная фаза для поворота. В это время основному направлению будет светить красный, – сообщили дорожники в своем твиттере.

Аналогичное решение принято в отношении перекрестка улиц Авроры и Партизанской. По мнению чиновников, исключение желтого сигнала светофора после красного также должно исключить возникновение аварийных ситуаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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