«Крылья Советов» приступили к тренировкам на сборах в Испании

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:16:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 февраля, футболисты «Крыльев Советов» приступили к тренировочному процессу на заключительном сборе в Испании. Он продлится до 22 февраля. В воскресенье, 16 февраля, самарцы сыграют два контрольных матча: в 14:30 намечен поединок с «Краснодаром», а в 19:30 – с «Дальянь Ифан» (время самарское).

– Команда базируется в Марбелье. От отеля до футбольного комплекса, где нашей команде выделено отдельное поле – 5 минут езды по живописной дороге. Погода для подготовки комфортная, около 15 градусов, – сообщили в пресс-службе КС.

Также на сборах подопечные Миодрага Божовича проведут игры с «Торпедо» и норвежским «Стремгодсетом». Напомним, 28 февраля «Крылья», занимающие предпоследнее место в турнирной таблице, сыграют домашний матч с «Оренбургом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Крылья Советов» отправились на третий сбор: чего ждать от команды и какие выводы можно сделать по итогам первых двух

«КП-Самара» напоминает болельщикам и клубу, что до рестарта чемпионата остается две недели (подробности)

Китайский клуб Марека Гамшика и команда с родины Бьорндаленов и Эдегора: с кем сыграют «Крылья Советов» на сборе в Испании

Представляем соперников самарцев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU