2020-02-14T16:16:00+03:00
Общество

«Крылья Советов» приступили к тренировкам на сборах в Испании

В воскресенье подопечные Миодрага Божовича проведут два контрольных матча
Владислав КИРСАНОВ
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На заключительном сборе команда проведет четыре контрольных матчаНа заключительном сборе команда проведет четыре контрольных матчаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Сегодня, 14 февраля, футболисты «Крыльев Советов» приступили к тренировочному процессу на заключительном сборе в Испании. Он продлится до 22 февраля. В воскресенье, 16 февраля, самарцы сыграют два контрольных матча: в 14:30 намечен поединок с «Краснодаром», а в 19:30 – с «Дальянь Ифан» (время самарское).

– Команда базируется в Марбелье. От отеля до футбольного комплекса, где нашей команде выделено отдельное поле – 5 минут езды по живописной дороге. Погода для подготовки комфортная, около 15 градусов, – сообщили в пресс-службе КС.

Также на сборах подопечные Миодрага Божовича проведут игры с «Торпедо» и норвежским «Стремгодсетом». Напомним, 28 февраля «Крылья», занимающие предпоследнее место в турнирной таблице, сыграют домашний матч с «Оренбургом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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