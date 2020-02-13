«Крылья Советов» отправились на третий сбор: чего ждать от команды и какие выводы можно сделать по итогам первых двух

Зимний перерыв в российском футболе – это томительное время, которое наполнено бесконечными интригами, ожиданиями, спорами и, само собой, зарубежными сборами команд. Эта зима для болельщиков «Крыльев Советов» идет немного вразрез со своими аналогами прошлых лет. Клуб постарался сделать подготовку игроков максимально гласной, помимо регулярных отчетов с тренировок и челленджей, болельщики любовались игрой команды на контрольных матчах в прямом эфире (с невероятно крутыми комментаторами).

Спойлер! Ни один из этих матчей подопечные Божовича, каким бы составом они не выходили на поле, не проиграли. Но и это не убедило требовательную самарскую публику. Не все, но солидная часть фанатов еще не отошла от ухода Александра Соболева и продолжает сватать команду в ФНЛ. Давайте вместе попробуем разобраться и подвести итоги первых двух сборов КС.

Нужно что-то делать с первыми минутами игры

В четырех контрольных играх КС пропускали в первые 10 минутФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Практически все контрольные матчи самарцев начинались с быстрых пропущенных голов. Да, львиная доля из них пришлась именно на первые 10 минут. К концу второго турецкого сбора это и вовсе превратилось в тенденцию. Но чтобы разобраться в причинах этого, нужно поговорить о специфике сборов в целом.

Первые два зарубежных вояжа для команд, как правило, очень насыщены: основной упор тренеры делают на физические кондиции. Футболисты находятся под сильными нагрузками, их ежедневно мучают двухразовыми тренировками. К тому же у каждого контрольного матча на сборах есть одна цель – это игровая практика. Побеждать, конечно, приятно всегда, но для сборов это не обязательно. Главное – обойтись без травм и вспомнить, как играть в футбол 11 на 11.

Все это неминуемо ведет к необходимой адаптации на поле. Время, пока команда ее проходит, взамен забирает концентрацию. Отсюда и приходят голы. Нельзя не сказать о позитиве. «Крылья» регулярно отыгрывались и, напомним, на первых двух сборах ни разу не проиграли. Тренерский штаб прекрасно эту проблему осознает и точно должен исключить ее в официальных матчах.

С атакой тоже бы надо что-то решать

Егор Голенков забивал в двух последних играхФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

После того, как КС покинул «сами знаете кто», в распоряжении Божовича осталось два чистых нападающих – Деян Радонич и Егор Голенков. И тот, и другой проявили на сборах себя хорошо. Всего за два сбора и шесть матчей команда забила 15 голов. Треть из них – на счету как раз двух вышеперечисленных.

Но, справедливости ради, Радонич и Голенков являются однотипными форвардами. В компанию к ним не хватает более скоростного нападающего. А приобретенный Денис Попович, скорее, годится на роль плеймейкера, нежели непосредственного игрока штрафной площади.

Из разных источников сообщается, что самарцы ведут переговоры с нападающим. Но пока никаких конкретных фамилий нет. Остается либо ждать, либо доверять тренерскому штабу, который и с этим составом «знает, что делать».

Что по новичкам?

Денис Попович забил первый мяч в поединке против «Раннерс»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сказать что-то однозначное тут сложно. Хороши ли парни? Хороши. Но речь, опять же, о контрольных матчах. Фланговый защитник Мехди Зеффан очень прилично выглядит на правой бровке, правда в последнем поединке с «Раннерс» (2:2) дернул заднюю поверхность бедра. Травма не серьезная, но все равно вызывает тревогу. Денис Попович в том же матче вовсе отличился первым голом в составе КС. Евгений Фролов совершил несколько хороших сейвов, но заметно, что он еще не привык к партнерам. Сергей Иванов был взят в аренду больше для ротации, но в номинальном «втором составе» он выглядит очень бодро и является там одним из самых заметных. Перспективы Иванова напрямую зависят от Поповича, ведь они занимают одинаковые позиции.

Что по «старичкам»?

Одним из лидеров атаки стал Антон ЗиньковскийФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

По нашим наблюдениям, они в полном порядке. Особо выделяется Антон Зиньковский. Он сейчас главная звезда, есть все основания полагать, что сомнений в этом нет ни у кого. Хорош Никита Чернов и Максим Карпов – этот тандем в обороне не без греха, но в целом, надежен. Прибавил и Паул Антон. Он, напомним, пропускал концовку зимнего цикла из-за травмы. Есть небольшие вопросы по игре Сергея Рыжикова и запасных защитников Тараса Бурлака и Виталия Лысцова, но выводы тут лучше отложить до рестарта чемпионата.

Резюме

«Крылья» занимают сейчас предпоследнее место в турнирной таблице. При этом, от 11-го места команду отделяет всего три очка. Это говорит нам лишь о том, что судьба коллектива во многом будет зависеть от стартовых четырех матчей. 28 февраля на «Самара Арене» коллектив примет «Оренбург», 8 марта отправится в Казань к «Рубину», 16 марта в Нижний Новгород к «Тамбову» (такой вот он, чемпионат России), а 22 марта уже в Самаре сыграет с «Ахматом». Есть ли шансы победить во всех этих матчах? Более чем. По первым двум сборам можно сказать, что игра не выглядит безупречной, но есть результат. На исправление ошибок у КС есть еще две недели и один испанский сбор.

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