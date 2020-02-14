Получили миллионы и ничего не делают: следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на жителей Тольятти

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:29:33+03:00

По мнению правоохранителей, служба отлова не выполняет свои обязанности должным образом

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Неоднократные нападения бездомных собак на детей и взрослых в Тольятти, происходившие в конце 2019-го и начале 2020-го годов, не остались незамеченными. Правоохранители считают, что подобных происшествий можно было избежать.

- Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Такое решение принято после проведения доследственной проверки, - сообщили в СУ СК России по Самарской области.

По версии следователей, между администрацией Тольятти и одним из местных ООО был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову 934 безнадзорных животных. В соглашении прописали солидную сумму - 4 миллиона 290 тысяч рублей. Однако условия договора выполняются плохо, поэтому и ситуация сложилась плачевная. Сейчас стражи порядка продолжают расследование.

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Проверку по факту участившихся происшествий с животными проводят следователи, разобраться с проблемой требует губернатор [ВИДЕО] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU