2020-02-14T19:29:33+03:00
Общество

Получили миллионы и ничего не делают: следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на жителей Тольятти

По мнению правоохранителей, служба отлова не выполняет свои обязанности должным образом
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Службы отлова призвали работать упорнееСлужбы отлова призвали работать упорнееФото: соцсети
Изменить размер текста:

Неоднократные нападения бездомных собак на детей и взрослых в Тольятти, происходившие в конце 2019-го и начале 2020-го годов, не остались незамеченными. Правоохранители считают, что подобных происшествий можно было избежать.

- Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Такое решение принято после проведения доследственной проверки, - сообщили в СУ СК России по Самарской области.

По версии следователей, между администрацией Тольятти и одним из местных ООО был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову 934 безнадзорных животных. В соглашении прописали солидную сумму - 4 миллиона 290 тысяч рублей. Однако условия договора выполняются плохо, поэтому и ситуация сложилась плачевная. Сейчас стражи порядка продолжают расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Собаки терроризируют Тольятти: жертвой стала девочка из Италии, а водители спасают пешеходов

Проверку по факту участившихся происшествий с животными проводят следователи, разобраться с проблемой требует губернатор [ВИДЕО] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре пьяная девушка разрешила бородатому незнакомцу проводить ее после кафе, а он надругался над ней
Сергей Жуков открывает свой бар в Тольятти и просит горожан принести туда вещи из девяностых
Получили миллионы и ничего не делают: следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на жителей Тольятти
"Может, опять станцую на 9 Мая!": самарский ветеран Великой Отечественной войны встретился с волонтерами-медиками
Глав управляющих компаний Самарской области призвали привести свои дворы в порядок до понедельника
Станет теплее, но выпадут осадки: как изменится погода в Самаре в ближайшие дни
В центре Самары дороги на пяти улицах комплексно отремонтируют в 2020 году
Борис Бурдаев из самарской группы "Братья Грим" заявил, что приостанавливает концертную деятельность
В Красноярском районе из-за вируса АЧС у жителей заберут всех свиней
Девять месяцев не платил зарплату: директор самарской компании отправится под суд
Море приложений с BeeBox: Билайн выпускает ТВ-приставку с возможностью установки приложений из Google Play