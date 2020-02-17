Тольяттинская полиция возбудила уголовное дело об обмане экс-хоккеиста «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рэйнджерс»

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:57:49+03:00

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В начале 2020 года после года доследственной проверки и нескольких отказов в возбуждении уголовного дела тольяттинская полиция все же возбудила уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал хоккеист Максим Кондратьев.

Кондратьев - воспитанник тольяттинской «Лады», выступал за национальную сборную и за такие известные команды, как «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рэйнджерс».

Напомним, ранее «Комсомолке» спортсмен рассказывал: в 2011 году по совету друзей он вложил 15 млн рублей в строительство завода в Ульяновской области, а в итоге оказалось, что завод принадлежит другим лицам, а где его деньги - никто так объяснить не смог.

26 февраля 2019 года Максим Кондратьев написал заявление в отдел полиции № 22 Автозаводского района Тольятти, но полиция как минимум дважды уже отказывала ему в возбуждении уголовного дела - люди в погонах не видели состава преступления в действиях друзей хоккеиста.

В конце прошлого года прокуратура Автозаводского района настояла на проведении дополнительной проверки по заявлению Кондратьева. В этот раз проверка оказалась результативной.

- Уголовное дело возбудили по факту мошенничества в особо крупном размере, - сообщил корреспондентам «КП-Самара» адвокат Кондратьева Вячеслав Земчихин.

По предварительным данным, официальных подозреваемых пока нет, обвинение никому не предъявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU