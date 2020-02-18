Красота во спасение: самарские красотки помогут собрать денег на операцию малышу без ушка

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:08:45+03:00

Если малышу сделать операцию в этом году, слух к нему вернется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Всероссийский детский конкурс красоты Miss Little Russian Diva 2020 присоединился к сбору средств для Ванечки Федотова. Напомним, малыш родился без ушка, на операцию по восстановлению слуха нужно собрать 80 тысяч долларов, а его мама воспитывает сына одна и работает в обыкновенном call-центре.

Мальчика взял под опеку благотворительный фонд "ЕВИТА", для него уже собирают пластиковые крышечки, деньги от их переработки обещают передать семье. Недавно в Самаре прошел мюзикл "Бриолин", с помощью которого для малыша удалось собрать 388 тысяч рублей.

Недавно к решению проблемы подключились и организаторы детского конкурса красоты Miss Little Russian Diva 2020, часть собранных средств они обязуются передать на операцию.

На отборочный этап конкурса приглашают девочек от 6 до 17 лет, для которых предусмотрены три номинации: Little Miss (для малышек в возрасте от 6 до 10 лет), Teen Miss (для подростков от 11 до 14 лет) и Young Miss (для красоток от 14 до 17 лет).

Участницам обещают профессиональные фотосессии, съемки в видеороликах для конкурса, шоу с участием звезд российского шоу-бизнеса, плюс призы и подарки. В составе жюри, прочих, будет и руководитель фонда ЕВИТА Ольга Шелест.

Самую красивую Маленькую Диву в Самаре выберут 1 марта в 12.00 в БЦ «Волга-Плаза».

Записаться на кастинг можно по телефону: +79376550277

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