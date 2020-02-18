Эксперт не этого романа: в деле бывшего прокурора Анищенко появился большой специалист с маленьким изъяном

18 Февр. 2020 2020-02-18T22:32:01+03:00

Прокуратура требует признать недопустимым доказательством как экспертизу, которую провел этот эксперт, так и его показания в суде

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Чем ближе к концу, тем жарче становятся баталии в судебных заседания по делу бывшего заместителя прокурора Промышленного района Самары Олега Анищенко.

Напомним, его задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области 6 декабря 2018 года после получения 200 тысяч рублей. По версии следствия, это была взятка за сотрудничество со владельцем нелегального игорного клуба в Самаре.

Деньги передавались через посредника, так что в июле 2019 года под суд Анищенко пошел вместе с Владимиров Коршиковым, судебные разбирательства близятся к концу, вскоре суд планирует приступить к допросу самих подсудимых.

Тем временем, гособвинитель Анастасия Коганова заявила ходатайство о признании недопустимым экспертизу и показания Антона К., который проводил исследование аудиозаписи:

- Мало того, что по образованию он - специалист по стрелковому оружию и никакого отношения к компьютерам и диктофонам не имеет, так еще и повышением своей квалификации в последний раз занимался в 90-е годы, с тех пор технический прогресс далеко ушел, - объяснила свою позицию корреспондентам "КП-Самара" Анастасия Коганова. - Кроме того, экспертизу он проводил по копии аудиозаписи, чего делать не имел права.

Сторона защиты считает, что дело тут в том, что им удалось доказать фальсификацию доказательств - в том числе при помощи неугодного специалиста.

- К примеру, аудиозапись, которой мы владеем, - это на самом деле вырезанная из видео аудиодорожка, - рассказал адвокат Сергей Арзиани. - Плюс аудиозапись обрезана в нужных местах, а полного файла нам добыть так и не удалось.

Суд не стал сейчас разбираться, что к чему, и решил внимательнее рассмотреть ходатайство прокуратуры при вынесении приговора.

За получение взятки в крупном размере (именно эту статью вменяют Олегу Анищенко) бывшему прокурору грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с крупным штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU