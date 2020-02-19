В Самаре арестовали мужчину, убившего трехмесячную дочь утюгом и выбросившего ее тело на свалку

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:46:12+03:00

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В среду, 19 февраля, в Самарском районном суде решали дальнейшую судьбу 34-летнего Владимира Чичаева из Октябрьска. Мужчину подозревают в зверском преступлении - убийстве своей трехмесячной дочки. По версии следствия, он ударил малышку утюгом в ночь на 8 февраля, после этого та скончалась. Утром тело ребенка Владимир спрятал в пакет и выбросил на свалку недалеко от дома.

- Следствие ходатайствовало об аресте мужчины на два месяца. Суд согласился с приведенными доводами и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в СУ СК по региону.

Наталья, мать погибшей, тоже не осталась без внимания правоохранителей. В отношении нее следователи возбудили уголовное дело по статье 316 УК РФ - «Укрывательство преступлений». Женщина знала о трагедии, но никому об этом не говорила. 15 февраля она призналась своему родственнику, а тот уже сообщил силовикам.

Сейчас расследование продолжается. Напомним, что раньше у Натальи уже отбирали троих детей - она за ними плохо ухаживала. Про Владимира говорят, что он злоупотреблял спиртным. Следователям предстоит выяснить, куда смотрели органы опеки после последних родов женщины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/761528" frameborder="0"></iframe> Мужчина рассказал, как убил свою трехмесячную дочку в Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU