Чтобы подрядчикам заплатили: Фонду капремонта в Самарской области дадут 700 млн рублей из бюджета
Самарскому Фонду капремонта снова дадут денег. В марте из областного бюджета на финансовое оздоровление организации выделят 700 млн рублей. Это нужно для того, чтобы фонд скорее расплачивался с подрядчиками: за 3-4 месяца вместо 9-10, а также мог выдавать более крупные авансы. Денежные вливания продолжатся и в 2021 году.
Финансовая поддержка в прошлом году по мнению властей уже дала свои плоды. В 2019 фонд получил 1,275 млн рублей и стал более стабильным. На начало 2020 года объем кредиторской задолженности 1,158 млн рублей, это около 30% от всего объема работ, которые фонд организует.
Власти ожидают, что здоровый финансово и успешный Фонд сможет привлекать к работам больше разных предприятий, в том числе представителей среднего и малого бизнеса, которые пока сотрудничают неохотно, так как не могут ждать денег так долго.
Также в Самаре обещают повысить расценки на ремонт кровель в многоквартирных домов. Так как цена контракта очень низкая, подрядчики не соглашаются заниматься этой работой.
Напомним, ранее выросли суммы в квитанциях за капремонт, потому что специалисты отметили: иначе Фонд просто разорится. А в январе из списка работ, выполняемых за счет фонда, убрали несколько позиций.
ИСТОЧНИК KP.RU