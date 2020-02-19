2020-02-19T21:02:04+03:00
Общество

Чтобы подрядчикам заплатили: Фонду капремонта в Самарской области дадут 700 млн рублей из бюджета

В 2021 году предполагаются дополнительные вливания в Фонд для его финансового оздоровления
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Капитальный ремонт делают по всей области. Фото: https://vk.com/fkrsamaraКапитальный ремонт делают по всей области. Фото: https://vk.com/fkrsamara
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Самарскому Фонду капремонта снова дадут денег. В марте из областного бюджета на финансовое оздоровление организации выделят 700 млн рублей. Это нужно для того, чтобы фонд скорее расплачивался с подрядчиками: за 3-4 месяца вместо 9-10, а также мог выдавать более крупные авансы. Денежные вливания продолжатся и в 2021 году.

Финансовая поддержка в прошлом году по мнению властей уже дала свои плоды. В 2019 фонд получил 1,275 млн рублей и стал более стабильным. На начало 2020 года объем кредиторской задолженности 1,158 млн рублей, это около 30% от всего объема работ, которые фонд организует.

Власти ожидают, что здоровый финансово и успешный Фонд сможет привлекать к работам больше разных предприятий, в том числе представителей среднего и малого бизнеса, которые пока сотрудничают неохотно, так как не могут ждать денег так долго.

Также в Самаре обещают повысить расценки на ремонт кровель в многоквартирных домов. Так как цена контракта очень низкая, подрядчики не соглашаются заниматься этой работой.

Напомним, ранее выросли суммы в квитанциях за капремонт, потому что специалисты отметили: иначе Фонд просто разорится. А в январе из списка работ, выполняемых за счет фонда, убрали несколько позиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Чтобы подрядчикам заплатили: Фонду капремонта в Самарской области дадут 700 млн рублей из бюджета
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