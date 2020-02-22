В Самаре умер один из основных игроков рынка жилого строительства

22 Февр. 2020 2020-02-22T20:14:07+03:00

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В Самаре скончался один из крупнейших представителей строительной отрасли, бизнесмен Александр Звягин. Об этом сообщает «Самарское обозрение».

У мужчины остановилось сердце. Александр был совладельцем строительной компании «Интеграция». Он брался в основном за застройку в черте города. Одним из последних проектов компании был ЖК «У парка» - на улице Аэродромной. С ним было связано много скандалов, об одном из них подробно писала «КП-Самара».

Также бизнесмен рассказывал о своих принципах работы: даже в кризисные годы он старался не избавляться от людей, предпочитая получать чуть меньше выручки, но сохранить коллектив.

«КП-Самара» приносит соболезнования родным, близким и коллегам Александра Звягина.

ИСТОЧНИК KP.RU