Кражи продолжаются: за февраль в Самаре пропали 15 крышек люков

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:23:59+03:00

В год в городе крадут 50-60 крышек люков Фото: Архив "КП"

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Представители «ПТС» рассказали, что за февраль текущего года в Самарской области пропали 15 чугунных крышек люков. Кражи зафиксированы в Кировском, Промышленном и Советском районах Самары. Отмечается, что ежегодно самарцы похищают около 50-60 крышек в год.

– Учитывая масштабы проблемы, мы изменили подход в части выявления и реагирования на подобные правонарушения. Благодаря содействию правоохранительных органов – ни одно хищение не останется безнаказанным, – отметил заместитель главного инженера по тепловым сетям самарского филиала ПАО «Т Плюс» Игорь Кушель.

Коммунальщики просят горожан проявить бдительность и в случае обнаружения тепловых камер без крышек обращаться в диспетчерские службы компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU