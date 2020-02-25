Кражи продолжаются: за февраль в Самаре пропали 15 крышек люков
Представители «ПТС» рассказали, что за февраль текущего года в Самарской области пропали 15 чугунных крышек люков. Кражи зафиксированы в Кировском, Промышленном и Советском районах Самары. Отмечается, что ежегодно самарцы похищают около 50-60 крышек в год.
– Учитывая масштабы проблемы, мы изменили подход в части выявления и реагирования на подобные правонарушения. Благодаря содействию правоохранительных органов – ни одно хищение не останется безнаказанным, – отметил заместитель главного инженера по тепловым сетям самарского филиала ПАО «Т Плюс» Игорь Кушель.
Коммунальщики просят горожан проявить бдительность и в случае обнаружения тепловых камер без крышек обращаться в диспетчерские службы компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU