У нацпарка «Самарская Лука» новый директор

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:12:07+03:00

Березкин долгое время работал во внутренних органах

Им стал бывший глава областного Госнаркоконтроля

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Депутат Государственной думы Александр Хинштейн у себя в твиттере рассказал о перестановках в руководстве национального парка «Самарская Лука». Должность директора с сегодняшнего дня, 25 февраля, займет бывший начальник областного Госнаркоконтроля Евгений Березкин.

– Надеюсь, ему удастся навести порядок в этих авгиевых конюшнях, – написал Хинштейн.

Березкин также занимал должности в транспортной милиции и ОВД Новокуйбышевска. Ранее сообщалось, что он уже побывал на новом месте работы и провел «знакомство с хозяйством». До Березкина обязанности директора нацпарка исполняла Ольга Кожевникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU