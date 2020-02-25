2020-02-25T16:12:07+03:00
Общество

У нацпарка «Самарская Лука» новый директор

Им стал бывший глава областного Госнаркоконтроля
Владислав КИРСАНОВ
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Березкин долгое время работал во внутренних органахБерезкин долгое время работал во внутренних органах
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Депутат Государственной думы Александр Хинштейн у себя в твиттере рассказал о перестановках в руководстве национального парка «Самарская Лука». Должность директора с сегодняшнего дня, 25 февраля, займет бывший начальник областного Госнаркоконтроля Евгений Березкин.

– Надеюсь, ему удастся навести порядок в этих авгиевых конюшнях, – написал Хинштейн.

Березкин также занимал должности в транспортной милиции и ОВД Новокуйбышевска. Ранее сообщалось, что он уже побывал на новом месте работы и провел «знакомство с хозяйством». До Березкина обязанности директора нацпарка исполняла Ольга Кожевникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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