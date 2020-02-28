2020-02-28T14:20:18+03:00
Спорт

На матче «Крыльев Советов» и «Оренбурга» ожидается до 10 тысяч болельщиков

«Комсомольская правда - Самара» проведет трансляцию этого поединка
Владислав КИРСАНОВ
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Игра начнется в 19:30 по самарскому времениИгра начнется в 19:30 по самарскому времениФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Сегодня, 28 февраля, возобновится чемпионат России по футболу. Первым в 20-м туре значится матч между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени.

– Запускать зрителей на стадион начнут за полтора часа до матча. Организаторы ожидают на игре до 10 тысяч болельщиков. Перед матчем у поля пройдет поздравление ветеранов клуба, а в перерыве – чествование женских команд «Крыльев Советов», – говорится в сообщении пресс-службы самарцев.

КС находятся на 15-м месте в турнирной таблице, «Оренбург» опережает волжан на одно очко и располагается на 14-й позиции. «Комсомольская правда - Самара» проведет онлайн-трансляцию этого матча. Следить за ней можно на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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