На матче «Крыльев Советов» и «Оренбурга» ожидается до 10 тысяч болельщиков

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:20:18+03:00

Игра начнется в 19:30 по самарскому времени Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Сегодня, 28 февраля, возобновится чемпионат России по футболу. Первым в 20-м туре значится матч между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени.

– Запускать зрителей на стадион начнут за полтора часа до матча. Организаторы ожидают на игре до 10 тысяч болельщиков. Перед матчем у поля пройдет поздравление ветеранов клуба, а в перерыве – чествование женских команд «Крыльев Советов», – говорится в сообщении пресс-службы самарцев.

КС находятся на 15-м месте в турнирной таблице, «Оренбург» опережает волжан на одно очко и располагается на 14-й позиции. «Комсомольская правда - Самара» проведет онлайн-трансляцию этого матча. Следить за ней можно на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU