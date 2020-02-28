Сотрудники Роспотребнадзора Самарской области проверили сообщение о «никотиновых» яблоках

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:39:07+03:00

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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Самарской области проверили сообщение, согласно которому на прилавках табачных магазинов появились «никотиновые» яблоки. По словам жителей Новокуйбышевска, которые сообщили об этом в соцсетях, товар охотно продавали всем, в том числе и детям.

– 27 февраля были проведены мероприятия на объектах потребительского рынка. По результатам проверки данный факт не подтвердился, – говорится в сообщении надзорного органа.

Сообщается, что ситуация по незаконному обороту некурительной никотиносодержащей продукции находится на контроле Роспотребнадзора. Отметим, что ранее депутаты приняли закон о запрете продажи снюса подросткам. В случае его нарушения торговцам грозят серьезные штрафы.

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Снюсовый Горыныч: после запрета жевательного табака в Новокуйбышевске начали продавать «никотиновые» яблоки

Об этом сообщили горожане в социальных сетях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU