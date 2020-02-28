Сотрудники Роспотребнадзора Самарской области проверили сообщение о «никотиновых» яблоках
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Самарской области проверили сообщение, согласно которому на прилавках табачных магазинов появились «никотиновые» яблоки. По словам жителей Новокуйбышевска, которые сообщили об этом в соцсетях, товар охотно продавали всем, в том числе и детям.
– 27 февраля были проведены мероприятия на объектах потребительского рынка. По результатам проверки данный факт не подтвердился, – говорится в сообщении надзорного органа.
Сообщается, что ситуация по незаконному обороту некурительной никотиносодержащей продукции находится на контроле Роспотребнадзора. Отметим, что ранее депутаты приняли закон о запрете продажи снюса подросткам. В случае его нарушения торговцам грозят серьезные штрафы.
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Об этом сообщили горожане в социальных сетях (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU