Вручили знак и «ключ от города»: в Жигулевске избрали нового мэра

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:04:35+03:00

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Стали известны результаты конкурса по выбору нового главы Жигулевска. Заявки на участие в нем подавали четыре кандидата. Депутаты городской думы единогласно проголосовали за Сергея Федотова, который в последнее время исполнял обязанности мэра. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Я возьму на себя ответственность за все 60 тысяч жителей Жигулевска и за принимаемые решения, от которых будет зависеть развитие всего города. Не нужно быть важным, важно быть нужным, - отметил Сергей Федотов.

Он принес присягу, после чего председатель городской думы вручил Сергею Федотову знак главы Жигулевска и символичный «ключ от города». Напомним, что ранее пост мэра Жигулевска занимал Дмитрий Холин, но в январе он ушел с этой должности, решив заняться партийной работой.

ИСТОЧНИК KP.RU