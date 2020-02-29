2020-02-29T10:19:09+03:00
Общество

"Господи, я целая или нет": кондуктору пришлось выпрыгивать из трамвая, который перевернулся около "Апельсина"

Напомним, что сначала поступила официальная информация, что в трамвае никого не было. Это так на момент переворота: женщина выпрыгнула из него раньше
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В трамвае оставалась кондуктор, которая выпрыгнула по путиВ трамвае оставалась кондуктор, которая выпрыгнула по путиФото: Кадр видео
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Стали известны новые подробности аварии с трамваем 27 февраля 2020 года. Напомним, многотонная махина в тот день без водителя сорвалась с места и на полной скорости вылетела за пределы разворотного кольца около ТЦ "Апельсин". Придавлены оказались пять машин. Как выяснилось позже, с начала в трамвае была кондуктор, которой пришлось выпрыгивать на ходу. Женщина ушибла руку.

- На Детской больнице она тормозит, пошла смотреть вагон и он пошел, пошел. Я так вылетела из него, думаю вставать - цела я или нет. Поднялась кое-как, левой рукой даже поднять ничего не могу. Тут нас 20-ка подобрала, доехали - а трамвай уже лежит готовый, - рассказывает кондуктор на видео, которое стало доступно журналистам "КП-Самара".

По словам женщины, вагон сорвался еще на остановке "Детская больница", как сообщали в ТТУ в первый момент после аварии. Позже информация была скорректирована и говорили о Заводе Тарасова. Однако, эксперты замечают, что для того, чтобы набрать такую скорость, трамвай должен был проехать гораздо большее расстояние, чем эти 100 метров от ближайшей остановки. На видео, которое появилось сразу после аварии трамвая, видно, что он летит с большой скоростью. Настоящим чудом стало то, что обезумевший трамвай не встретил на пути другого транспортного средства с людьми. В этом случае, скорее всего, не обошлось бы без трупов.

В Самаре трамвай сошел с рельсов и придавил четыре автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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