2020-03-03T22:49:51+03:00
Общество

Глава города Елена Лапушкина объяснила, почему в Самаре стена обрушилась на жилой дом

Из-за трагедии пострадало несколько человек
Ольга НОВИКОВА
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Стена рухнула на жилой домСтена рухнула на жилой домФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Глава Самары Елена Лапушкина объяснила, из-за чего в Самаре обрушилась стена жилого дома на ул.Арцыбушевской, 126. По словам градоначальницы, причина не в бытовом газе, как было заявлено изначально. Скорее всего, дело в аварийном состоянии самого здания.

- Информация о хлопке газа не подтверждается, вряд ли он вообще был, но действительно дом аварийный, - прокомментировала Елена Лапушкин. - Дом №126 по ул.Арцыбушевской признан аварийным, подлежащим сносу, жильцов муниципальной квартиры переселили в Волгарь, но владельцы трех приватизированных квартир от переезда отказались. Дом №128 тоже в частной собственности, сейчас мы будем решать, что с ним делать.

Напомним, стена двухэтажного дома по Арцыбушевской, 126 обрушилась на соседний одноэтажный кирпичный дом. В результате двух женщин пришлось извлекать из-под завалов, одна из них госпитализирована в больницу Пирогова. В ЧП пострадали четверо детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет. Сейчас двое младших детей находятся под наблюдением медиков в больнице им.Середавина, старших отпустили к родителям.

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В режиме онлайн следим за подробностями ЧП с обрушением дома на Арцыбушевской в Самаре 3 марта 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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