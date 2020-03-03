Глава города Елена Лапушкина объяснила, почему в Самаре стена обрушилась на жилой дом
Глава Самары Елена Лапушкина объяснила, из-за чего в Самаре обрушилась стена жилого дома на ул.Арцыбушевской, 126. По словам градоначальницы, причина не в бытовом газе, как было заявлено изначально. Скорее всего, дело в аварийном состоянии самого здания.
- Информация о хлопке газа не подтверждается, вряд ли он вообще был, но действительно дом аварийный, - прокомментировала Елена Лапушкин. - Дом №126 по ул.Арцыбушевской признан аварийным, подлежащим сносу, жильцов муниципальной квартиры переселили в Волгарь, но владельцы трех приватизированных квартир от переезда отказались. Дом №128 тоже в частной собственности, сейчас мы будем решать, что с ним делать.
Напомним, стена двухэтажного дома по Арцыбушевской, 126 обрушилась на соседний одноэтажный кирпичный дом. В результате двух женщин пришлось извлекать из-под завалов, одна из них госпитализирована в больницу Пирогова. В ЧП пострадали четверо детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет. Сейчас двое младших детей находятся под наблюдением медиков в больнице им.Середавина, старших отпустили к родителям.
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ИСТОЧНИК KP.RU