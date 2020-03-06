Жители «Кошелев-парка» собирают подписи против присоединения к Самаре

6 Март 2020 2020-03-06T12:20:28+03:00

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Жители «Кошелев-парка» начали сбор подписей против присоединения к Самаре. Соответствующее сообщество появилось в социальных сетях. Там активисты указывают место для сбора подписей.

– Мы хотим, чтобы власти услышали мнение не только жителей поселка Смышлявка, которые не имеют к нам отношения. Наша задача, чтобы было услышано мнение каждого, кто живет в микрорайоне, – говорится в обращении активистов.

Отметим, ранее стало известно, что территорию планируют перевести из границ Волжского района в Красноглинский. Эта зона активного строительства «Кошелев-парка». Ранее после сбора подписей жителей «Южного города» губернатор Дмитрий Азаров приостановил присоединение микрорайона к городу.

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Соответствующая инициатива исходит от администрации города (подробности)

Дмитрий Азаров приостановил присоединение Южного города к Самаре

Об этом глава региона написал в своем твиттере (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU