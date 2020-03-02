Жителей «Кошелев-парка» из Смышляевки «привяжут» к Красноглинскому района
Микрорайон «Кошелев-парк», который находится в поселке Смышляевка, в ближайшее время может изменить районную прописку. Зона активного строительства может в ближайшее время стать частью Красноглинского района. Сейчас территория относится к Волжскому району.
– Инициатива будет отправлена депутатам городской думы. Также необходимо будет выяснить мнение населения по этому вопросу, – говорится в постановлении главы Самары Елены Лапушкиной.
Напомним, ранее к Самаре планировалось присоединить Южный город, однако жители микрорайона собрали более 4 тысяч подписей против этой инициативы. После этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приостановил этот процесс.
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ИСТОЧНИК KP.RU