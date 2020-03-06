Пропавшего в Сергиевске мужчину могли убить
Владимир Белоглазов пропал утром 17 октября 2019 из собственного дома в селе Сергиевск Самарской области. Мужчина просто исчез. 28 февраля 2020 история получила продолжение – следственное управление следственного комитета заалело уголовное дело по статье 105-1 УК РФ «Убийство».
Родные, волонтеры и правоохранители прочесали местность вокруг Сергиевска, с квадрокоптела осмотрели близлежащие просторы. Родные уверены, что мужчина жив, до сих пор они продолжают поиски. Создали тематическую группу в социально сети «Вконтакте».
Напомним, на вид Владимиру Белоглазову 50 лет, рост 180-185 см, худощавый. Волосы светло-русые. Мужчина был одет в зеленый камуфляжный бушлат.
Если вам что-то известно о месте нахождения Белоглазова Владимира Геннадьевича, просим сообщить по телефонам:
89871601938 - Ольга, сестра пропавшего.
Приметы пропавшего
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ИСТОЧНИК KP.RU