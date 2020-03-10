В Самарской области в любой момент могут начать отменять массовые мероприятия из-за коронавируса

10 Март 2020 2020-03-10T15:43:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Горелова рассказала о рекомендациях в отношении массовых мероприятий в регионе. Из-за коронавируса в регионе в любой момент могут начать отменять массовые мероприятия.

– В некоторых вузах области перенесли события, где предполагается большое количество участников из других стран. Мы разослали письма с рекомендациями от поездок детей на экскурсии в разные страны, – цитирует Горелову «Самарское обозрение».

Ранее на борьбу с коронавирусом в Самарской области выделили 35 миллионов рублей. Чуть позже медики заявили, что для успешной борьбы с болезнью им потребуется сумма в два раза больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На борьбу с коронавирусом в Самарской области выделят 35 миллионов рублей

Деньги поступят из резервного фонда правительства региона (подробности)

Так коронавирус не победим: медики считают, что 35 млн рублей Самарской области не помогут

Депутат губернской думы Николай Ренц считает, что на борьбу с коварным вирусом нужно в два раза больше денег (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU