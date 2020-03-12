В Чапаевске после нападения собак на 7-летнюю девочку завели дело о халатности

12 Март 2020 2020-03-12T12:39:48+03:00

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Нападение собак на 7-летнюю девочку в Чапаевске завершилось возбуждением уголовного дело. Под пристальное внимание следователей попали местные чиновники. Правоохранители считают, что они проявили в своей работе халатность.

- По версии следствия, что данное происшествие произошло из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Чапаевска, МБУ «Управление благоустройства города и озеленение» своих должностных обязанностей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, ЧП произошло около 8 часов утра 28 февраля на пересечении улиц Кирова и Самарской. На школьницу напала стая бездомных собак. В результате девочка получила множественные раны головы и тела. Сейчас она находится на лечении в больнице. Правоохранители же продолжают выяснять все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU