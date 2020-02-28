Возле школы в Чапаевске собаки чуть не загрызли семилетнюю девочку
На улице Самарской в Чапаевске утром в пятницу 28 февраля, произошло серьезное ЧП. Стая собак напала на ученицу 8 школы.
- Девочку-первоклассницу очень сильно покусали. Говорят, что до сдирания кожи дошло, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» местные жители.
Пострадавшая получила серьезную травму. Ситуацией с нападением собак на ребенка уже занялись сотрудники Следственного комитета.
- Мы начали проверку по факту случившегося. Пострадавшая - девочка семи лет - госпитализирована в больницу в Самаре, - прокомментировали samara.kp.ru в СУ СК по региону. По итогам разбирательств будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU