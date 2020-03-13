В Самаре отключили отопление на шести улицах города

13 Март 2020 2020-03-13T13:53:46+03:00

Тепло в дома обещают вернуть до 19:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об этом сообщили представители теплоэнергетиков

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 марта, в Промышленном районе Самары регулируют режим температуры тепловых сетей. В связи с этим в нескольких домах могут снизить температуру батарей или временно отключат отопление.

– До 19 часов вечера пятницы такие неудобства могут коснуться жителей домов в границах Московского шоссе, а также улиц Ново-Вокзальной, Силовой, Аминева, Губанова и Ново-Садовой, – сообщили представители АО «ПТС».

Коммунальщики просят жителей города отнестись с пониманием, а также приносят извинения за предоставленные неудобства горожанам. Отметим, ранее в районе «Кинапа» прорвало трубу с горячей водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Все заволокло паром: в Самаре в районе «Кинапа» прохудилась труба с горячей водой

Коммунальная неприятность произошла на улице Лесной [видео] (подробности)

Столб горячего пара было видно издалека: стали известны причины прорыва около КИНАПа

Причины порыва около КИНАПа в Самаре 13 марта озвучили собственники территории (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU