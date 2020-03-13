2020-03-13T13:53:46+03:00
Общество

В Самаре отключили отопление на шести улицах города

Об этом сообщили представители теплоэнергетиков
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тепло в дома обещают вернуть до 19:00Тепло в дома обещают вернуть до 19:00Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 марта, в Промышленном районе Самары регулируют режим температуры тепловых сетей. В связи с этим в нескольких домах могут снизить температуру батарей или временно отключат отопление.

– До 19 часов вечера пятницы такие неудобства могут коснуться жителей домов в границах Московского шоссе, а также улиц Ново-Вокзальной, Силовой, Аминева, Губанова и Ново-Садовой, – сообщили представители АО «ПТС».

Коммунальщики просят жителей города отнестись с пониманием, а также приносят извинения за предоставленные неудобства горожанам. Отметим, ранее в районе «Кинапа» прорвало трубу с горячей водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Все заволокло паром: в Самаре в районе «Кинапа» прохудилась труба с горячей водой

Коммунальная неприятность произошла на улице Лесной [видео] (подробности)

Столб горячего пара было видно издалека: стали известны причины прорыва около КИНАПа

Причины порыва около КИНАПа в Самаре 13 марта озвучили собственники территории (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В апреле из самарского аэропорта Курумоч запустят новый рейс
Маски, перчатки и антисептики: в Самаре на железнодорожном вокзале усилили меры по защите от коронавируса
В Самаре отключили отопление на шести улицах города
В Самарской области мужчина насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе
Теперь центры обслуживания потребителей АО «СамГЭС» будут работать и по субботам
Все заволокло паром: в Самаре в районе «Кинапа» прохудилась труба с горячей водой
«АКОМ» подтвердил соответствие японскому качеству
Vesta, Xray и Largus: «АвтоВАЗ» отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada
Контролирующие ведомства Самарской области заставят прислушаться к эко-инспекторам
МегаФон и Министерство культуры Самарской области будут совместно развивать туризм
Пожар на улице Клары Цеткин в Самаре: ранним утром полыхали деревянные сараи
В Самаре на стройке ледового Дворца спорта согнуло стрелу автокрана
Март продолжает удивлять: в Самарской области погода побила 12 температурных рекордов
Самарцы потратили больше обычного на 23 февраля и 8 марта
В Самарской области бесплатное горячее питание будут получать более 140 тысяч младшеклассников
В Самарской области ожидается штормовой ветер
В сгоревшем коттедже на 9-й просеке в Самаре погибли два человека
Стало известно, каким районам Самарской области ждать проблем с паводком