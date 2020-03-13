В Самаре отключили отопление на шести улицах города
Сегодня, 13 марта, в Промышленном районе Самары регулируют режим температуры тепловых сетей. В связи с этим в нескольких домах могут снизить температуру батарей или временно отключат отопление.
– До 19 часов вечера пятницы такие неудобства могут коснуться жителей домов в границах Московского шоссе, а также улиц Ново-Вокзальной, Силовой, Аминева, Губанова и Ново-Садовой, – сообщили представители АО «ПТС».
Коммунальщики просят жителей города отнестись с пониманием, а также приносят извинения за предоставленные неудобства горожанам. Отметим, ранее в районе «Кинапа» прорвало трубу с горячей водой.
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ИСТОЧНИК KP.RU