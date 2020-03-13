2020-03-13T12:48:09+03:00
Общество

Маски, перчатки и антисептики: в Самаре на железнодорожном вокзале усилили меры по защите от коронавируса

Все кассиры, дежурные и проводники перед работой проходят обязательный медосмотр
Анастасия ФИЛАТОВА
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На самарском вокзале пассажирам будут рассказывать, как защититься от вирусаНа самарском вокзале пассажирам будут рассказывать, как защититься от вирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Компания «РЖД» создала штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Теперь на всех вокзалах, в том числе и на самарском, и в поездах усилят меры по защите от вируса.

- Из-за ситуации с коронавирусом в компании ограничены зарубежные командировки сотрудников. В качестве рекомендации предлагаем не выезжать за пределы РФ, в том числе во время отпуска, - сообщил генеральный директор – председатель правления «РЖД» Олег Белозеров.

Сейчас железнодорожники вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проводят в поездах противоэпидемиологические мероприятия. Всех проводников, кассиров, дежурных и другой персонал «РЖД» обеспечили масками, перчатками и кожными антисептиками. Кроме того, перед заступлением на службу работники, которые часто контактируют с пассажирами, проходят обязательные медосмотры.

Поезда, вокзалы и станции запасли специальными моющими средствами и укомплектовали бактерицидными лампами. Там постоянно дезинфицируют все помещения и информируют пассажиров о мерах профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ. Медпункты на вокзалах укомплектовали всеми необходимыми средствами защиты. Специалисты будут следить за здоровьем пассажиров и в пути следования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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