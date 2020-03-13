2020-03-13T15:04:07+03:00
Общество

Фонд капремонта Самарской области получит свыше 800 млн рублей, чтобы рассчитаться с кредитами за обновление фасадов к ЧМ-2018

Эти средства некоммерческой организации выделены из областного бюджета
Сергей СМИРНОВ
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Фото: Фонд капитального ремонта Самарской областиФото: Фонд капитального ремонта Самарской области
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Региональные власти выделят Фонду капитального ремонта Самарской области 886,6 млн рублей. Эти средства - компенсация расходов регоператора, которые тот понес, готовя фасады на гостевых маршрутах к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Эти деньги также пойдут на погашение банковских кредитов, которые ФКР брал на данные цели. Транши будут предоставляться как в 2020, так и в 2021 годах. Их размер составит 443,4 млн рублей.

Напомним, перед чемпионатом мира по футболу привели в порядок 272 фасада жилых домов. Как стало известно в сентябре 2019 года, с 49 из них уже начала осыпаться краска.

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Подготовка к ЧМ с ремонтом фасадов около гостевых маршрутов вылилась в задолженность около 1,7 млрд рублей. А денег у фонда нет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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