На благоустройство «Вертолетки» в Самаре выделили 121 млн рублей
Самара получит 121 млн рублей на благоустройство территории Вертолетной площадки в Красноглинском районе. Деньги выделят из областного бюджета на 2020 год. Благоустройство будут вести комплексно.
В частности, на Вертолетной площадке обустроят береговую линию, прогулочные маршруты, смотровые площадки. Там также появятся детские площадки, малые архитектурные формы. Помимо этого, власти обещают выполнить озеленение территории и сделать освещение.
Напомним, вопрос, связанный с благоустройством этого знакового места был поднят в ходе совещания рабочей группы по сохранению и развитию наследия ЧМ-2018.
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ИСТОЧНИК KP.RU