2020-03-13T15:51:24+03:00
Общество

На благоустройство «Вертолетки» в Самаре выделили 121 млн рублей

По планам, там появятся малые архитектурные формы, детские площадки, а также фонари
Сергей СМИРНОВ
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Самара получит 121 млн рублей на благоустройство территории Вертолетной площадки в Красноглинском районе. Деньги выделят из областного бюджета на 2020 год. Благоустройство будут вести комплексно.

В частности, на Вертолетной площадке обустроят береговую линию, прогулочные маршруты, смотровые площадки. Там также появятся детские площадки, малые архитектурные формы. Помимо этого, власти обещают выполнить озеленение территории и сделать освещение.

Напомним, вопрос, связанный с благоустройством этого знакового места был поднят в ходе совещания рабочей группы по сохранению и развитию наследия ЧМ-2018.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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