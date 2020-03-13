2020-03-13T18:23:47+03:00
Общество

Из-за некачественных поставок мяса в детских садах Тольятти корректируют меню

А с контор, которые поставляли испорченную продукцию, теперь пытаются взыскать деньги
Александра БУДАЕВА
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Станут ли детки в детских садиках Тольятти кушать меньше мяса?Станут ли детки в детских садиках Тольятти кушать меньше мяса?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После скандала с поставками испорченного мяса в детские сады, новый поставщик до сих пор не выбран, из-за чего меню для малышей пришлось корректировать. Об этом сообщает "Интерфакс".

Напомним, в декабре прошлого года в Тольятти изъяли 40 тонн тухлого мяса, которое ждало отправки в местные детские сады. Проверку проводили сотрудники УФСБ России по Самарской области, в региональном Следственном комитете позже возбудили уголовное дело, его фигурантами стали ООО «Мясной провиант» и ООО «Мясная продукция».

После этого администрация провела дополнительные проверки и выявила продукцию ненадлежащего качества в двух городских детских садиках.

Администрация будет расторгать договоры в одностороннем порядке, после чего взыскивать с них деньги и штрафы, плюс организации хотят включить в реестр недобросовестных поставщиков, решение по последнему пункту принять должен региональный УФАС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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