В Тольятти два пациента оказались в больнице с подозрением на коронавирус

14 Март 2020 2020-03-14T13:00:40+03:00

Один из них недавно вернулся из Испании, второй тесно общался с ним

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В Тольятти в больницу №5, в специальные инфекционные боксы госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус. Один из горожан недавно вернулся из Испании, второй заболевший - человек, который тесно с ним общался. Как сообщил главный врач больницы Николай Ренц, сейчас оба больных находятся под наблюдением медиков, у них взяли все необходимые анализы.

"Больные в состоянии средней тяжести, изолированы и получают необходимое обследование и лечение. Контактные лица выявлены и также изолированы и обследуются", - сообщил Николай Ренц.

По его словам, сейчас у тольяттинских медиков есть все необходимое, чтобы бороться с коронавирусной инфекцией. Ранее Николай Ренц уже объяснил, что все анализы от людей, с подозрением на коварный вирус, отправляют в центр гигиены и эпидемиологии Самары, ответ приходит в течение суток.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора за минувшие сутки всего в России зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, ряд пациентов уже выписаны, так как они выздоровели.

В Самарсской области введен особый режим профилактики. На предприятиях проверяют температуру у сотрудников, выдают маски, помогают повысить иммунитет.

Для тех, кто вернулся из-за границы, работает горячая линия, сюда необходимо сообщить о своем самочувствии и о том, где вы были. Тем, кто приехал из неблагополучных стран, необходимо пройти 2-недельный карантин. Все эти меры предпринимаются для того, чтобы не дать эпидемии распространиться в регионе и стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU