2020-03-15T18:21:20+03:00
Общество

В Самаре начали монтировать крышу нового ледового Дворца спорта

Новый этап работ с воздуха запечатлел местный видеоблогер [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Рабочие начали собирать металлические фермы над главной ареной Дворца спортаРабочие начали собирать металлические фермы над главной ареной Дворца спортаФото: Скриншот с видео
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В Самаре строители ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской приступили к новому этапу работ. Они начали собирать крышу. Этот процесс с высоты птичьего полета заснял один из самарских видеоблогеров.

- Начался монтаж металлических ферм над главной ареной Дворца спорта, - рассказал самарец.

Напомним, строительство спортобъекта ведется с осени 2018 года. Здание будет примерно в два раза больше старого. В нем разместят две ледовые арены, площадку для керлинга, хореографический зал, универсальный зал. Окончание работ намечено на середину 2021 года.

Отметим, что недавно на стройплощадке произошло небольшое ЧП. Из-за сильного ветра и тяжелого груза погнуло стрелу одного из автокранов. Конструкция опасно накренилась, зависнув над припаркованными машинами. Но до падения дело не дошло — кран удержала одна из стен спортобъекта, куда он немного «прилег». На строительных работах это происшествие никак не сказалось.

В Самаре начали собирать крышу для нового ледового Дворца спорта..

ИСТОЧНИК KP.RU

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