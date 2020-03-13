В Самаре на стройке ледового Дворца спорта согнуло стрелу автокрана

13 Март 2020 2020-03-13T11:02:23+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных последствий

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Неприятное ЧП произошло в четверг, 12 марта, на стройплощадке ледового Дворца спорта в Самаре. Под тяжестью груза согнулась телескопическая стрела автомобильного крана. В итоге кран немного «прилег» на бетонную конструкцию, а крюк крана повис над припаркованными машинами.

- Автомобилистам, что припарковались у забора стройплощадки, рекомендовали отогнать свои автомобили. На место приехал еще один автокран и подцепил поврежденную стрелу, затем ее развернули в сторону чаши будущего ледового дворца и стали медленно сворачивать, - рассказали очевидцы корреспондентам «КП-Самара».

ЧП внесло небольшие коррективы в строительный процесс, однако работы не останавливались. Обошлось без серьезных повреждений.

Напомним, ледовый Дворец строят с осени 2018 года. Он будет в два раза больше снесенного здания. Здесь разместят две ледовые арены, площадку для керлинга, хореографический зал, универсальный спортзал, а также четыре конференц-зала. Зрительские места будут рассчитаны на 5 тысяч человек.

В Самаре согнуло стрелу автокрана на стройплощадке ледового Дворца спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU