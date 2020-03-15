2020-03-15T19:28:05+03:00
Общество

Велодорожка возле стадиона «Самара Арена» вновь уходит под землю

Горожане заметили возле одного из канализационных люков провал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Власти пообещали разобраться с провалом на велодорожке / Фото: Алексей МаркинВласти пообещали разобраться с провалом на велодорожке / Фото: Алексей МаркинФото: Twitter.com
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Жители Самары продолжают выкладывать в соцсетях фотографии различных тротуаров и дорог, которые не очень хорошо пережили зиму. Так, на днях горожане засняли на улице Ташкентской «побег» плитки вместе с лавочкой с пешеходной дорожки в сторону газона. В воскресенье же, 15 марта, самарцы обратили внимание властей на велодорожку возле стадиона «Самара Арена». На ней образовался провал.

- Провал на велодорожке за входом номер 2, напротив ворот въезда, - написал в твиттере один из горожан.

На обращение уже отреагировали представители министерства спорта Самарской области. Они сообщили, что в ГАУ «Самара Арена» уже занимаются решением этого вопроса. Предполагается, что подрядчик восстановит этот участок по гарантии.

Напомним, что велодорожка возле стадиона, построенного к ЧМ-2018, уже не в первый раз удивляет горожан провалами. В июне прошлого года под колесами одного из велосипедистов внезапно провалился асфальт. К счастью, провал был неглубокий. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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