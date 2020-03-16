2020-03-16T15:57:04+03:00
Общество

Школьники Самарской области две недели будут обучаться дистанционно

За парты ученики вернутся не раньше 1 апреля
Владислав КИРСАНОВ
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Детские сады продолжат работатьДетские сады продолжат работатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Завтра, 17 марта, в Самарской области введут профилактику заболеваний ОРВИ и гриппа учеников. Таким образом, школьники перейдут на дистанционное обучение.

– Кроме этого будут отменены массовые походы в театры, музеи, на экскурсии и прочее. Меры приняты по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируской инфекции, – сообщает министерство образования Самарской области.

При этом детские сады продолжат работать. Каждое утро медсестры будут осматривать детей на предмет обнаружения признаков недомогания. В случае выявления, ребят будут отправлять домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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