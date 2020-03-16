16 Март 2020 2020-03-16T15:57:04+03:00

За парты ученики вернутся не раньше 1 апреля

Изменить размер текста: A A

Завтра, 17 марта, в Самарской области введут профилактику заболеваний ОРВИ и гриппа учеников. Таким образом, школьники перейдут на дистанционное обучение.

– Кроме этого будут отменены массовые походы в театры, музеи, на экскурсии и прочее. Меры приняты по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируской инфекции, – сообщает министерство образования Самарской области.

При этом детские сады продолжат работать. Каждое утро медсестры будут осматривать детей на предмет обнаружения признаков недомогания. В случае выявления, ребят будут отправлять домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выдают маски, измеряют температуру, отменяют командировки: как работодатели в Самаре защищают сотрудников от коронавируса

Узнали, что предприятия в Самаре делают перед лицом угрозы коронавируса, и выяснили, как защитить себя самим (подробнее)

«Товарищ Сухов, маску наденьте!»: самарцы решили привлечь внимание к профилактике ОРВИ и коронавируса

Жители города флешмобом решили напомнить, как важно защищать себя и близких даже от простых гриппа и ОРВИ (подробнее)

«Цена нашей поездки выросла в два раза»: самарчанки рассказали, как коронавирус чуть не запер их в Италии

Даем советы экспертов, что делать, если у вас в планах турпоездка, чего стоит бояться и когда точно нужно отказаться от путешествия (подробнее)

В Самарской области вводят режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса

Постановление будет подписано по итогам совещания правительства региона (подробнее)

Школьники Самарской области две недели будут обучаться дистанционно

За парты ученики вернутся не раньше 1 апреля (подробнее)

Школьников – по домам, пенсионеры скупают туалетную бумагу: как реагирует Самара на угрозу коронавируса

Из-за страха перед вирусными атаками в самарских школах и вузах отменяют занятия, в церквях дезинфицируют иконы, а в магазинах скупают консервы и крупы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU