Масок нет, но вы держитесь: в Самаре для борьбы с коронавирусом закупят марлевые повязки

16 Март 2020 2020-03-16T16:21:47+03:00

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Как стало известно на заседании комитета по промышленности Самарской губернской думы, которое прошло 16 марта, в Самарской области из-за надвигающейся эпидемии коронавируса люди разобрали все маски.

Об этом, в частности, сообщил руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка областного министерства промышленности и торговли Алексей Софронов.

Он также добавил, что со стороны министра промышленности Самарской области Михаила Жданова прорабатывается вопрос по маскам.

- Сейчас Михаил Николаевич договаривается с двумя предприятиями о запуске производства марлевых повязок,- рассказал Софронов депутатам.

Софронов также заявил, что на всех предприятиях общепита в Самарской области нужно ввести масочный режим. Он также добавил, что масочные режимы уже ввели торговые сети «Ашан» и «Лента».

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ИСТОЧНИК KP.RU