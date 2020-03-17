2020-03-17T17:15:32+03:00
Общество

Теперь из Португалии: в Самарской области уже пять больных коронавирусом

Трое человек заразились от путешественников уже здесь
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре еще двое больных коронавирусомВ Самаре еще двое больных коронавирусом
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В Самарской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти человек. Вчера стало известно, что анализы подтвердились у вернувшегося из Испании мужчины, его отца и коллеги. Сегодня появилась информация еще о двух заболевших. Один из них вернулся из Португалии. Второй - контактное лицо, подхватившее вирус уже в России.

В Самарском управлении Роспотребнадзора объяснили, что в стационарах Самарской области уже прошли обследование и лечение 13 человек, которые прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусу.

"При проведении исследований в лабораториях получены результаты: у 14 заболевших – респираторными инфекциями (2- риновирусы, 2- сезонный коронавирус, другие возбудители ОРВИ), 1- грипп В, 1 - грипп Н1N1 (2009)" - поделились в Роспотребнадзоре.

Сейчас все пятеро пациентов госпитализированы, находятся в специальных инфекционных боксах. Под медицинским наблюдением сейчас и все лица, с которыми контактировали больные. Напомним, что один из заболевших - сотрудник АвтоВАЗа.

Напомним, что ранее губернатор Дмитрий Азаров заверил, что все больницы готовы принимать больных новой коронавирусной инфекцией. А замглавы минздрава Татьяна Сочинская рассказала, что уже готовы более 1300 коек, при необходимости их количество будет увеличено за счет других медицинских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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