«Жили со склепом в доме 2,5 года!»: жильцы многоэтажки недовольны соседством с мумией

17 Март 2020 2020-03-17T22:01:39+03:00

По их словам, в полиции просто отказывались принимать у них заявление о пропаже старушки

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Региональный Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения мумифицированного тела в одной из квартир в многоэтажке на ул.Вольской, 71. Напомним, когда 17 февраля полицейские вскрыли дверь, оказалось, что хозяйка квартир давно умерла. Эксперты предположили, что смерть наступила не менее полугода назад, а жильцы дома утверждают, что не видели Эмилию Алексеевну (так звали погибшую)… 2,5 года.

- На протяжении всего этого времени мы обращались к участковым (которые постоянно менялись), но нас уверяли, что не могут принять заявление у жильцов дома и вскрыть дверь в квартиру, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» старшая по дому Лариса Б.

По словам обитателей дома, они предполагали, что престарелой Эмилии Алексеевне могло стать плохо, но стражи порядка, которых вызывали к дверям «нехорошей квартиры», уверяли: трупного запаха нет, значит, все в порядке.

«Комсомолка» обратилась в областную полицию с просьбой пояснить, сколько устных и письменных обращений поступило к участковому по поводу этой квартиры и почему 17 февраля ее все-таки решили вскрыть.

- Заявлений и сообщений о каких-либо совершенных противоправных действиях по указанному Вами адресу в отдел полиции №2 Управления МВД России по г. Самаре не поступало, – ответили в ГУ МВД России по Самарской области. Остальную информацию журналистам предложили уточнить в региональном Следственном комитете.

- Дверь в квартиру, судя по поступившим к нам из полиции данным, вскрыли в связи с проведением проверки по факту безвестного исчезновения женщины, - рассказали следователи. – А вот дверь в квартиру, судя по поступившим к нам из полиции данным, вскрыли в связи с проведением проверки по факту безвестного исчезновения женщины. Чтобы определить дату и причину ее смерти, назначено судебно-медицинское исследование, его результаты пока не получены.

Неофициально в правоохранительных органах пояснили: соседи – не родственники, поэтому заявление о пропаже человека от них полицейские принять не могут. Представьте, мол, что вы в отпуск на пару месяцев в теплые страны укатили, а без вас в это время квартиру вскрыли, просто потому что вас давно никто не видел.

- Может оно и так, но почему мы 2,5 года со склепом в доме должны жить? – недоумевают жильцы дома на Вольской, 71. – Если у человека нет родственников, то он никому не нужен что ли?

Оказалось, что это не так: по закону обратиться с заявлением в полицию может любое лицо.

- Ограничение по обращению именно для родственников установлено, только если кого-то нужно признать безвестно отсутствующим или умершим, - пояснил корреспондентам "КП-Самара" кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов "Базис" Евгений Сапов. - Поскольку человек может пропасть и по криминальным причинам, то заявление должно быть принято, на него должна быть реакция, то есть силовики должны провести проверку.

Впрочем, обращались ли ранее жильцы дома на ул.Вольской, 71 в полицию по поводу исчезновения Эмилии Алексеевны, теперь, видимо, уже доподлинно не установить. Правозащитники советуют все обращения и заявления в полицию делать в письменном виде и дожидаться на месте присвоения документу идентификационного номера.

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ИСТОЧНИК KP.RU