Штраф и длительные дисквалификации: КДК РФС наказал футболистов молодежки «Крыльев Советов»

19 Март 2020 2020-03-19T09:25:22+03:00

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал футболистов молодежных составов «Крыльев Советов» и «Тамбова». Тренер самарцев Динар Шарипов наказан дисквалификацией на три матча. Защитники Александр Евинов и Александр Нестеров получили по шесть и четыре матча соответвенно.

– Также за поведение футболистов и тренерского штаба самарский клуб оштрафован на 25 тысяч рублей. Игрок тамбова дисквалифицирован на восемь игр, – сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, матч по ошибке был остановлен судьей при счете 1:1. Ранее стало известно, что поединок будет продолжен с 83-й минуты в тех же составах, в которых был завершен. Отметим, у КС к этому моменту было лишь семь полевых игроков.

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ИСТОЧНИК KP.RU