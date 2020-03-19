Штраф и длительные дисквалификации: КДК РФС наказал футболистов молодежки «Крыльев Советов»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал футболистов молодежных составов «Крыльев Советов» и «Тамбова». Тренер самарцев Динар Шарипов наказан дисквалификацией на три матча. Защитники Александр Евинов и Александр Нестеров получили по шесть и четыре матча соответвенно.
– Также за поведение футболистов и тренерского штаба самарский клуб оштрафован на 25 тысяч рублей. Игрок тамбова дисквалифицирован на восемь игр, – сообщает пресс-служба РФС.
Напомним, матч по ошибке был остановлен судьей при счете 1:1. Ранее стало известно, что поединок будет продолжен с 83-й минуты в тех же составах, в которых был завершен. Отметим, у КС к этому моменту было лишь семь полевых игроков.
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ИСТОЧНИК KP.RU