Появилась информация о состоянии жены заболевшего коронавирусом самарца
Стало известно, как чувствует себя жена больного коронавирусной инфекцией самарца, которая вместе с ним отдыхала в Португалии, жила в одном гостиничном номере. Самарские медики получили результаты уже двух анализов, и все они оказались отрицательными. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
"Гражданин, у которого выявили коронавирусную инфекцию, отдыхал со своей супругой. Ее тоже поместили в больницу. Сейчвас ждем третьего анализа. Если он будет отрицательным, значит, инфекция не так уж и контагиозна и при соблюдении правил гигиены можно не заразиться ею", - отметил Михаил Ратманов.
Напомним, что 17 марта стало известно, что первый заболевший коронавирусом появился в Самаре. Мужчина вернулся из Португалии. Сейчас состояние пациента удовлетворительное. По данным минздрава, никому из пятерых больных не требуется дыхательная поддержка и помещение в реанимацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU