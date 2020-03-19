Появилась информация о состоянии жены заболевшего коронавирусом самарца

19 Март 2020 2020-03-19T12:31:46+03:00

Пришли результаты уже двух анализов женщины, которая тесно общалась с мужем, подхватившим коронавирусную инфекцию

Изменить размер текста: A A

Стало известно, как чувствует себя жена больного коронавирусной инфекцией самарца, которая вместе с ним отдыхала в Португалии, жила в одном гостиничном номере. Самарские медики получили результаты уже двух анализов, и все они оказались отрицательными. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.

"Гражданин, у которого выявили коронавирусную инфекцию, отдыхал со своей супругой. Ее тоже поместили в больницу. Сейчвас ждем третьего анализа. Если он будет отрицательным, значит, инфекция не так уж и контагиозна и при соблюдении правил гигиены можно не заразиться ею", - отметил Михаил Ратманов.

Напомним, что 17 марта стало известно, что первый заболевший коронавирусом появился в Самаре. Мужчина вернулся из Португалии. Сейчас состояние пациента удовлетворительное. По данным минздрава, никому из пятерых больных не требуется дыхательная поддержка и помещение в реанимацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 19 марта 2020 года: за границу не ездить, по 50 человек не собираться

В режиме онлайн собираем последние новости о ситуации с коронавирусом в Самаре на 19 марта 2020 года(подробности)

"Магический" астропрогноз, телефон за 300 тысяч и чумная маска: чем еще России предлагают спасаться от коронавируса

Поживиться на истерии не прочь не только гадалки и экстрасенсы, но и солидные компании (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU