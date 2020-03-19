Самарцам рассказали, вырастут ли цены на продукты в магазинах из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T12:54:57+03:00

В министерстве промышленности и торговли рассказали, будет ли дефицит продуктов в магазинах

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В министерстве промышленности и торговли Самарской области рассказали, что происходит в магазинах Самарской области из-за коронавируса и стоит ли опасаться проблем с ценами и дефицитом продуктов. По данным ведомства, в течение недели в Самарской области действительно наблюдались перебои с выставлением определенных товаров на полку. Особый интерес у горожан вызывали крупы, средства гигиены и мясные консервы.

"Сейчас в магазинах уже оптимизировали свою работу, распределительные сети перераспределили поставки. Сотрудники усиленно производят выкладку на полки именно товаров, на которые повышен спрос", - рассказал министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.

Также по его словам ожидать повышения цен не приходится: сейчас все поставки идут в рамках уже отторгованных контрактов, и менять цены незачем.

"Сейчас мы видим, что сети продолжают акционные товары продавать, делать скидки, так что опасаться самарцам нечего", - отметил Михаил Жданов.

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ИСТОЧНИК KP.RU