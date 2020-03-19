Стала известна судьба больных коронавирусом в Самарской области
В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, когда выпишут больных коронавирусом жителей региона. По информации министра здравоохранения Михаила Ратманова все пять человек, которые сегодня размещены в инфекционных боксах, чувствуют себя удовлетворительно.
«Никого из заболевших не пришлось помещать в реанимационные палаты. Сейчас в них содержатся только те люди, кто перенес осложнения после гриппа. Пострадавших от коронавируса там нет», - отметил Михаил Ратманов.
Он также уточнил, что уже 26-28 марта из сделают контрольные анализы и, скорее всего, отпустят домой. Помещение в инфекционные боксы понадобилось для того, чтобы они не заразили окружающих, сами же они легко перенесли болезнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU