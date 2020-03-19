2020-03-19T13:11:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Стала известна судьба больных коронавирусом в Самарской области

В минздраве рассказали, когда им сделают контрольные анализы и смогут выписать их
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Стало известно, что будет с больными коронавирусом в Самарской областиСтало известно, что будет с больными коронавирусом в Самарской области
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В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, когда выпишут больных коронавирусом жителей региона. По информации министра здравоохранения Михаила Ратманова все пять человек, которые сегодня размещены в инфекционных боксах, чувствуют себя удовлетворительно.

«Никого из заболевших не пришлось помещать в реанимационные палаты. Сейчас в них содержатся только те люди, кто перенес осложнения после гриппа. Пострадавших от коронавируса там нет», - отметил Михаил Ратманов.

Он также уточнил, что уже 26-28 марта из сделают контрольные анализы и, скорее всего, отпустят домой. Помещение в инфекционные боксы понадобилось для того, чтобы они не заразили окружающих, сами же они легко перенесли болезнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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