Под затопленным мостом на М-5 утонул еще один автомобиль

20 Март 2020 2020-03-20T13:10:29+03:00

К счастью, мужчине не потребовалась медицинская помощь ФОТО: ПСС по Самарской области

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Сегодня днем, 20 марта, поисково-спасательный отряд Тольятти снова выехал на 987 км трассы М-5. Там под затопленным мостом оказалась еще одна машина. На этот раз это была легковушка «Хонда».

– 62-летний водитель забрался на крышу своего автомобиля и обратился за помощью к спасателям. На надувной лодке спасатели эвакуировали пожилого мужчину с крыши полузатопленного автомобиля, – сообщили в ПСС Самарской области.

Медицинская помощь мужчине не понадобилась. Отметим, это далеко не первый случай, когда на этот участке дороги автомобили получают гидроудар. Несколько дней назад там утонул грузовик, а ранее под мостом погиб таксист.

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ИСТОЧНИК KP.RU