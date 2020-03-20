Под затопленным мостом на М-5 утонул еще один автомобиль
Сегодня днем, 20 марта, поисково-спасательный отряд Тольятти снова выехал на 987 км трассы М-5. Там под затопленным мостом оказалась еще одна машина. На этот раз это была легковушка «Хонда».
– 62-летний водитель забрался на крышу своего автомобиля и обратился за помощью к спасателям. На надувной лодке спасатели эвакуировали пожилого мужчину с крыши полузатопленного автомобиля, – сообщили в ПСС Самарской области.
Медицинская помощь мужчине не понадобилась. Отметим, это далеко не первый случай, когда на этот участке дороги автомобили получают гидроудар. Несколько дней назад там утонул грузовик, а ранее под мостом погиб таксист.
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ИСТОЧНИК KP.RU