В Самарской области обследовано на коронавирус более 2,5 тысяч человек

20 Март 2020 2020-03-20T18:09:39+03:00

В регионе официально заболели коронавирусом девять человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время прямого эфира рассказал о ситуации в регионе с коронавирусом. По его словам, регион полностью готов ко всем ситуациям, связанным с вирусом.

– Лабораторно обследовано более 2549 человек. 1343 человека находятся под медицинским наблюдением после поездок. У нас готово 1,5 тысячи мест для инфицированных. В случае необходимости мы развернем дополнительные места, – сказал Дмитрий Азаров.

Также он отметил, что сейчас заготовлено 1353 аппарата искусственной вентиляции легких. В ближайшее время поступят еще 16. Напомним, число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 9 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU