2020-03-20T18:01:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще четыре заболевших: В Самаре коронавирус нашли у нефтяника, вернувшегося из Франции

Мужчина находился на больничном после путешествия, обратился в больницу с температурой и он стал носителем коронавируса в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Еще четыре человек заболели коронавирусом в Самарской областиЕще четыре человек заболели коронавирусом в Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Самаре диагностировали еще у одного человека. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Самарской области. Новой "жертвой" коварной инфекции, как стало известно КП-Самара, оказался сотрудник одного из нефтяных предприятий областной столицы. Мужчина с 28 февраля отдыхал во Франции, домой он вернулся 12 марта и ушел на больничный.

Через пять дней у него повысилась температура, появился кашель и тогда самарец обратился в больницу. У пациента взяли все необходимые анализы, тест на коронавирус оказался положительным. Затем диагноз подтвердили и в Новосибирске. Известно, что заболевшему мужчине около 45 лет.

Уже 19 марта пациента поместили в инфекционное отделение городской больницы №6, которая находится на ул. Советской Армии.

Пока что не сообщается о состоянии мужчины. Сейчас медики устанавливают всех лиц, с которыми контактировал вернувшийся из путешествия мужчина, известно, что дома также находилась его жена. Пока неизвестно, нашли ли вирус в ее анализах.

Также известно, что в Самарской области с коронавирусом уже помещены в больницы девять человек. Три новых заболевших выявлены в Тольятти. Двое из них - знакомые первого заболевшего, вернувшегося из Испании. Еще один - тоже путешественник, приехавший из Франции. Еще один больной коронавирусом мужчина находится в Бузулуке, однако, известно, что летел он домой через Самару. Из Курумоча он добирался на машине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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