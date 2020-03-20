Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самаре: прямая трансляция, последние новости, количество заболевших, готовность больниц

Сегодня губернатор Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самаре расскажет в прямом эфире на телеканале Россия 24. Представляем вашему вниманию прямую трансляцию честного разговора с главой региона о мировой пандемии коронавируса. Начало в 18.30. Мы будем публиковать самые интересные факты.

Предполагается, что глава региона поведает о состоянии больных коронавирусной инфекцией и их количестве, поделится последними новостями.

Напомним, что накануне глава региона побвал в магазинах и проверил, достаточно ли на полках продуктов и хватит ли этого, чтобы прокормить горожан.

Из первых уст можно будет узнать, готова ли Самара к борьбе с коронавирусом, как мы встречаем пандемию коронавируса в мире и что нужно делать, чтобы защитить себя и своих близких.

Прямой эфир с Дмитрием Азаровым о коронавирусе в Самаре и Самарской области начнется в 18.30. Задать свои вопросы можно в социальных сетях телеканала.

Напомним, что по официальным данным на 20 марта 2020 года в Самаре пять заболевших коронавирусом. Они чувствуют себя удовлетворительно и их даже не понадобилось помещать в специальные инфекционные боксы.

На территории региона действует режим повышенной готовности, а в Самаре - комплекс ограничительных мероприятий. В школах - карантин и дистанционное обучение, также - в университетах. С 17 марта не работают театры, библиотеки и другие заведения культуры.