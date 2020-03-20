2020-03-20T17:07:18+03:00
Общество

Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самаре: прямая трансляция, последние новости, количество заболевших, готовность больниц

В прямом эфире Дмитрий Азаров рассказывает о коронавирусе в Самаре, последних новостях, панике в магазинах и других важных фактах [трансляция]
Поделиться:
Дмитрий Азаров накануне убедился, что в магазинах есть продуктыДмитрий Азаров накануне убедился, что в магазинах есть продукты
Изменить размер текста:

Сегодня губернатор Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самаре расскажет в прямом эфире на телеканале Россия 24. Представляем вашему вниманию прямую трансляцию честного разговора с главой региона о мировой пандемии коронавируса. Начало в 18.30. Мы будем публиковать самые интересные факты.

Предполагается, что глава региона поведает о состоянии больных коронавирусной инфекцией и их количестве, поделится последними новостями.

Напомним, что накануне глава региона побвал в магазинах и проверил, достаточно ли на полках продуктов и хватит ли этого, чтобы прокормить горожан.

Из первых уст можно будет узнать, готова ли Самара к борьбе с коронавирусом, как мы встречаем пандемию коронавируса в мире и что нужно делать, чтобы защитить себя и своих близких.

Прямой эфир с Дмитрием Азаровым о коронавирусе в Самаре и Самарской области начнется в 18.30. Задать свои вопросы можно в социальных сетях телеканала.

Напомним, что по официальным данным на 20 марта 2020 года в Самаре пять заболевших коронавирусом. Они чувствуют себя удовлетворительно и их даже не понадобилось помещать в специальные инфекционные боксы.

На территории региона действует режим повышенной готовности, а в Самаре - комплекс ограничительных мероприятий. В школах - карантин и дистанционное обучение, также - в университетах. С 17 марта не работают театры, библиотеки и другие заведения культуры.

Глава региона Дмитрий Азаров, прямой эфир: коронавирус в Самаре и борьба с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самаре: прямая трансляция, последние новости, количество заболевших, готовность больниц
В прямом эфире Дмитрий Азаров рассказывает о коронавирусе в Самаре, последних новостях, панике в магазинах и других важных фактах [трансляция]
Защитить детей, труд и пенсии: как мировые кризисы актуализировали обновление Конституции
На фоне распространения коронавируса, обвала цен на нефть и дестабилизации мировой экономики немногочисленные группы критически настроенных граждан ошибочно полагают обновление Конституции – некстати
Ариадна Павловна Бажова-Гайдар, мама реформатора: В Музее Гайдаров в Арзамасе посетители сразу же проходят к экспозиции Егора. Меня это порадовало
19 марта - День рождения Егора Гайдара, одного из основных руководителей и реформаторов России 90-х годов (скончался 16 декабря 2009 года в возрасте 53 лет)
Новости 24
В Самаре медики получат надбавку за работу с больными коронавирусом
Самарцам-путешественникам, которые не хотят идти на карантин, пригрозили уголовной ответственностью
В Самарской области обследовано на коронавирус более 2,5 тысяч человек
«Я думал, что просто простудился»: житель Самары, заболевший коронавирусом, рассказал о своей жизни в изоляции
Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 20 марта выросло на четыре человека
Телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» готова к устойчивой работе в условиях распространения коронавирусной инфекции
Рабочие приступили к бетонированию транспортной развязки Фрунзенского моста
"Обсерватор" для возможных носителей коронавируса построят в Кинель-Черкасском районе
"Обсерватор" для возможных носителей коронавируса построят в Кинель-Черкасском районе
В Самаре снесут незаконное кафе «Рахиб», расположенное у памятника шоферам ВОВ
Самарским школьникам утвердили дистанционное обучение до 12 апреля
Как получить справку для декларации о доходах за одну минуту
В Самарской области в сарае нашли труп 13-летнего мальчика
Губернатор Самарской области расскажет всю правду о коронавирусе
Билайн упрощает для абонентов звонки на горячие линии по теме противодействия коронавирусу
Официально: в Самаре нет первой погибшей от коронавируса
Стали известны подробности о минировании ТЦ «Опера»