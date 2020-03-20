Самарцам-путешественникам, которые не хотят идти на карантин, пригрозили уголовной ответственностью

20 Март 2020 2020-03-20T18:16:41+03:00

Дмитрий Азаров отметил, что самоизоляция - это обязанность, а не право

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире ГТРК отметил, что все вернувшиеся из-за рубежа жители региона обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию. На это время и они, и их родственники, с которыми они проживают вместе.

- Это не право, а требование. За его неисполнение предусмотрена административная ответственность. А если человек заразил кого-то и наступил летальный исход, то это будет и уголовная ответственность, - отметил Дмитрий Азаров.

Также глава региона сообщил, что сегодня такие граждане могут получить больничный лист автоматически и дистанционно, онлайн. Такой же лист предоставляется гражданам, которые проживают в одной квартире с прибывшим из-за рубежа человеком. Также за больничным с документами человека могут прийти родственники.

Напомним, что сегодня в Самарской области зарегистрированы 9 человек, больных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU