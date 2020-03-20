Решил похулиганить: мужчина, ложно сообщивший о заминировании ТЦ, получил тюремный срок

20 Март 2020 2020-03-20T19:46:33+03:00

По его словам, во время звонка он был пьян

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В Самаре состоялся суд над телефонным хулиганом, который в сентябре прошлого года позвонил в экстренные службы и сообщил, что в ЦУМ «Самара» заложена бомба. Приехавшие на место правоохранители не нашли никаких устройств или веществ. Позже удалось найти потенциального звонившего. Им оказался 31-летний местный житель.

– Он пояснил, что позвонил, потому что хотел похулиганить. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения. Возможностей совершить террористический акт он не имел, – сообщили в УФСБ России по Самарской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде колонии особого режима. Там он проведет 4 года и 10 месяцев. Отметим, что сегодня неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о заминировании ТЦ «Опера» в Самаре. Однако оперативники не нашли никакой бомбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU