Стало известно, где пропадал 11-летний мальчик из Самары, которого искали несколько дней
Полицейские рассказали историю 11-летнего самарского мальчика, который 4 февраля ушел из дома и пропал. Последний раз его видели в районе ТЦ «Гудок». К розыску, помимо правоохранителей, подключились волонтеры и простые горожане.
– Оказалось, что школьник находился в компьютерном клубе развлекательного центра. Вскоре сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних вернули мальчика здоровым и невредимым его родителям, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Родные ребенка выразили благодарность всем, кто участвовал в поисках. Правоохранители напоминают, что в случае, если ребенок не выходит на связь, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.
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ИСТОЧНИК KP.RU