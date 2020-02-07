Стало известно, где пропадал 11-летний мальчик из Самары, которого искали несколько дней

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:25:21+03:00

Родители ребенка поблагодарили всех, кто участвовал в поиске Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Его нашли в одном из торговых центров в Октябрьском районе города

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Полицейские рассказали историю 11-летнего самарского мальчика, который 4 февраля ушел из дома и пропал. Последний раз его видели в районе ТЦ «Гудок». К розыску, помимо правоохранителей, подключились волонтеры и простые горожане.

– Оказалось, что школьник находился в компьютерном клубе развлекательного центра. Вскоре сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних вернули мальчика здоровым и невредимым его родителям, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Родные ребенка выразили благодарность всем, кто участвовал в поисках. Правоохранители напоминают, что в случае, если ребенок не выходит на связь, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU